Должнику.РУ — Полезная информация для должников

Должник — гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом; (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ).

Миссия портала для должников в России



Главная задача информационного портала Должнику.РУ — предоставление читателям максимально подробной и объективной информации о возможностях решения своих финансовых и правовых вопросов.

Сайт направлен на всестороннее просвещение населения в области долговых обязательств. Мы объясняем людям, как выстроить коммуникацию для эффективного решения возникших проблем.

Освещение проблематики с долгами, физических и юридических лиц, в нашей стране и всяческое содействие в ее разрешении.

Проблема должника — это не всегда злой умысел или нежелание возвращать долги.

Путешествуйте по миру финансов с нами, и мы не останемся в долгу!

КОМАНДА ПРОЕКТА Должнику.РУ готова откликнуться и рассмотреть любые ваши предложения для улучшения нашего сервиса.

Мы также заинтересованы и рассматриваем предложения о сотрудничестве (партнёрская программа для юристов) в сфере нашей деятельности.

Вопросы и предложения можно направить по электронной почте: info@dolzhniku.ru